La Policía se disculpó tras un spot donde un ladrón usaba una camiseta de Central Córdoba

Una campaña institucional de la Policía de Córdoba generó una fuerte polémica luego de que se difundiera en redes sociales un spot donde un joven, representando a un ladrón de celular, aparecía vistiendo la camiseta del Club Atlético Central Córdoba.

El video formaba parte de una serie de piezas audiovisuales destinadas a promover la inscripción en la Escuela de Oficiales “Libertador General Don José de San Martín”, pero rápidamente provocó críticas de hinchas y dirigentes del club por el modo en que se usó la indumentaria deportiva.

Pocas horas después, Central Córdoba publicó un comunicado oficial expresando su “más enérgico repudio y rechazo” hacia la campaña. En el texto, la institución sostuvo que “la asociación de nuestro escudo, o la de cualquier otro club, con actividades ilegales o inmorales es absolutamente inaceptable y no refleja en absoluto los principios que defendemos”. Además, el club recordó que su identidad se basa en el “respeto, la solidaridad y el compromiso con la comunidad”.

Ante el malestar generado, la Policía de Córdoba emitió un pedido público de disculpas dirigido al club rosarino. Aclaró que “de ninguna manera el contenido tuvo como objetivo faltar el respeto al club ni vincularlo con actividades delictivas” y explicó que “el uso de la indumentaria fue circunstancial, con el único propósito de alentar a los jóvenes a sumarse a la Escuela de Oficiales”.

El episodio desató un amplio debate en redes sociales sobre la responsabilidad institucional en la producción de contenidos públicos, y sobre el cuidado de los símbolos deportivos en contextos ajenos a la actividad futbolística.