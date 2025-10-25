Más de 260 naranjitas fueron detenidos en operativos durante 2025

La Policía de Córdoba, junto al Ministerio de Seguridad, informó que en lo que va del año 263 naranjitas fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Córdoba Capital.

Del total, 161 fueron aprehendidos por hechos delictivos y 102 por contravenciones. Los barrios con mayor cantidad de detenciones fueron Nueva Córdoba (36 casos), Centro (17), Alberdi y Güemes (11 cada uno), Alta Córdoba (7), y Cofico y General Paz (5 cada uno), entre otros sectores.

Las contravenciones más comunes detectadas fueron por cuidado de vehículos sin autorización legal, portación ilegal de armas, actitud sospechosa y desorden público.

En todos los casos, los involucrados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de los magistrados intervinientes.