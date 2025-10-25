Murió un motociclista en un grave accidente sobre la ruta de Nono

Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida este miércoles tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Nono, departamento San Alberto. El hecho se registró sobre la ruta a la altura del kilómetro 103, donde colisionaron dos vehículos y una motocicleta.

Según las primeras informaciones, el conductor del rodado menor fue quien sufrió las heridas fatales, falleciendo en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

En el sitio trabajan Policía Científica, personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Juzgado de Instrucción (JST) para determinar las causas del siniestro.

La ruta permanece momentáneamente cortada mientras se desarrollan las pericias y tareas de remoción de los vehículos involucrados.