Tres hombres detenidos por venta de cocaína en Ballesteros

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron un punto de venta de drogas en la localidad de Ballesteros y detuvieron a tres hombres mayores de edad.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Fraternidad al 500, donde los equipos operativos e investigadores de la FPA realizaron un allanamiento que culminó con el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para la venta.

Durante el registro, los oficiales contaron con el apoyo de canes detectores de la división K-9, que colaboraron en la detección de la sustancia. Según la investigación, las transacciones se concretaban en el mismo domicilio allanado, mientras que los pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro de todo el material incautado a sede judicial.