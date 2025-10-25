Un tractor se incendió y el dueño logró apagarlo antes de la llegada de bomberos

Bomberos Voluntarios de Altos de Chipión intervinieron anoche en un incendio vehicular registrado en una zona rural de la localidad. El llamado de emergencia se recibió alrededor de las 19:30, y al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un tractor que había comenzado a arder.

Según se informó, el propietario del vehículo logró sofocar las llamas utilizando dos matafuegos antes de la llegada de las unidades. Los bomberos procedieron luego a realizar tareas de enfriamiento para evitar un nuevo foco ígneo.

En el operativo participaron cinco bomberos con una unidad pesada y una unidad liviana. El servicio finalizó sin novedades mayores y con el retorno al cuartel cerca de las 20:45.