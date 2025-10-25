Un tractor se incendió y el dueño logró apagarlo antes de la llegada de bomberos

Incendio en zona rural de Altos de Chipión
Un tractor se incendió y el dueño logró apagarlo antes de la llegada de bomberosEl hecho ocurrió este jueves por la noche en un sector rural. El propietario utilizó dos matafuegos para controlar el fuego antes de que arribaran los bomberos voluntarios, quienes realizaron tareas de enfriamiento.
Bomberos Voluntarios de Altos de Chipión intervinieron anoche en un incendio vehicular registrado en una zona rural de la localidad. El llamado de emergencia se recibió alrededor de las 19:30, y al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un tractor que había comenzado a arder.
Según se informó, el propietario del vehículo logró sofocar las llamas utilizando dos matafuegos antes de la llegada de las unidades. Los bomberos procedieron luego a realizar tareas de enfriamiento para evitar un nuevo foco ígneo.
En el operativo participaron cinco bomberos con una unidad pesada y una unidad liviana. El servicio finalizó sin novedades mayores y con el retorno al cuartel cerca de las 20:45.