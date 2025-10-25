Video: así robaron en un kiosco de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. La inseguridad volvió a golpear a la misma familia que meses atrás sufrió un grave hecho delictivo en Villa Carlos Paz. En la madrugada de este viernes, delincuentes ingresaron a un kiosco ubicado en la esquina de Avenida Libertad y Florida y se llevaron dinero en efectivo. El comercio pertenece a los nietos de la pareja de jubilados que en agosto fue víctima de un violento asalto con torturas, caso que conmocionó a la comunidad y derivó en la detención de dos policías.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Según relató la familia esta fue la segunda vez que intentaron ingresar al negocio. “Rompieron el mismo vidrio que la vez anterior y se cortaron la mano. La sangre llegaba hasta la vereda”, contó una de las jóvenes afectadas, quien recordó que la primera tentativa ocurrió pocos días antes del brutal ataque contra sus abuelos. “A mi papá casi lo matan, lo golpearon de una forma cruel. Todavía se está recuperando”, agregó.

El robo se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada. En las imágenes se observa a una pareja merodeando el local hasta que rompe un vidrio lateral. “El pibe entra por un huequito chiquito y saca la plata de la caja, la que era para pagar a los proveedores”, detalló Gisela, dueña del kiosco. El hecho fue descubierto recién por la mañana, cuando los propietarios llegaron para abrir.

Si bien los ladrones solo sustrajeron efectivo, el episodio reavivó el temor en la familia, que todavía no logra reponerse del violento asalto ocurrido el 31 de agosto en una vivienda de Curuzú Cuatiá y Mitre, en inmediaciones del Centro Viejo. En aquella oportunidad, la pareja de 82 y 83 años fue golpeada y torturada durante horas, y las imágenes del ataque causaron conmoción en toda la provincia.