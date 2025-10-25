Video: atraparon a un intruso cuando trepaba al techo de una vivienda

Córdoba. Un hombre mayor de edad fue detenido anoche en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba luego de que las cámaras del 911 lo captaran mientras trepaba al techo de una vivienda con aparentes intenciones de cometer un robo.

El episodio ocurrió en calle Yapeyú al 900, donde personal policial se hizo presente de inmediato y encontró al individuo sobre el techo del domicilio. Para poder descenderlo fue necesaria la intervención del DUAR de la Dirección Bomberos.

Durante el procedimiento se secuestró una mochila que contenía una pinza, destornilladores, una navaja y el armazón de un aire acondicionado que había resultado dañado.

El detenido fue trasladado junto con los elementos incautados y quedó a disposición de la justicia.