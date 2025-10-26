Buscan determinar las causas del trágico accidente que dejó un muerto en Nono

Las autoridades judiciales y periciales trabajan para determinar las causas del trágico accidente ocurrido el sábado en el kilómetro 102 de la Ruta Provincial 14, entre las localidades de Nono y Las Rabonas, donde un motociclista de 70 años perdió la vida tras un violento choque con dos vehículos.

El siniestro se produjo en horas de la tarde y dejó como saldo la muerte inmediata del conductor del rodado menor, quien habría intentado maniobrar en una zona de tránsito intenso.

La Ruta 14 permaneció cortada durante varias horas mientras Policía Científica y personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizaban las pericias correspondientes bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción (JST).

Las primeras imágenes tomadas en el lugar muestran la magnitud del impacto y los daños sufridos por los vehículos involucrados. Según trascendió, las pericias buscan establecer la mecánica del siniestro, el punto exacto de colisión y la velocidad de los rodados al momento del impacto, además de analizar posibles factores de visibilidad o maniobras evasivas.

El trágico hecho generó profunda consternación en la zona de Traslasierra, donde el tránsito vehicular y turístico suele ser intenso durante los fines de semana.

Las autoridades no descartan que la combinación de alta circulación, distracción o una maniobra imprevista haya derivado en el fatal desenlace.

El motociclista fallecido aún no fue identificado oficialmente, y el Ministerio Público Fiscal continuará con la investigación para determinar responsabilidades.