Cayó en Cosquín un vendedor de cocaína que operaba desde un quiosco

Un hombre de 38 años fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Cosquín, acusado de vender cocaína desde un domicilio que funcionaba bajo la fachada de un quiosco.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Edmundo Cartos s/n, en barrio José Obrero, y fue el resultado de varios meses de investigación llevados adelante por personal de la fuerza. Durante el procedimiento, los equipos tácticos cerraron un punto de venta, detuvieron al principal investigado y secuestraron 490 dosis de cocaína, un revólver calibre .22 corto con seis cartuchos, $1.176.000 y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.

De acuerdo con la investigación, el detenido utilizaba su morada como centro de distribución y venta, presentándola ante los vecinos como un quiosco. Además, el hombre tenía antecedentes por robo calificado y, según las denuncias, amedrentaba a los vecinos con el arma que fue hallada en su poder.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en Cosquín, ordenó la remisión del material incautado y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.