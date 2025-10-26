Cinco personas hospitalizadas tras un accidente entre dos vehículos en Ciudad Parque

Un violento choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo cinco personas hospitalizadas en la noche del viernes, en jurisdicción de Ciudad Parque.

El accidente ocurrió ayer alrededor de las 23:30, sobre el kilómetro 63 de la Ruta 5, en inmediaciones del ingreso a Molvento, zona de Villa La Merced.

En el siniestro se vieron involucrados un Fiat Palio con cuatro ocupantes —todos hombres de 35, 30, 34 y 36 años, tres de ellos domiciliados en Córdoba Capital y el restante en Leones— y un utilitario Renault en el que viajaban dos hombres oriundos de Sierra Morena.

Los ocupantes del Palio fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica, mientras que el conductor del Renault, de 27 años, fue derivado al Hospital Eva Perón con politraumatismos varios. Su acompañante, de 43 años, resultó ileso.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ciudad América, personal policial de Ciudad Parque y una ambulancia de la Mutual VGB, que asistieron a las víctimas y coordinaron el traslado de los heridos.