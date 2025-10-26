Detuvieron a un hombre que ingresó a robar en una vivienda

Córdoba. Un hombre quedó detenido durante la noche del viernes pasado luego de ser sorprendido tras ingresar a un domicilio ubicado en calle Acampis al 1600, en barrio Ayacucho de la ciudad de Córdoba. El operativo se concretó en inmediaciones de Acampis y Juan Capistrano Tissera, donde personal policial logró interceptarlo a pocos metros del lugar.

Según se supo, el individuo había ingresado a la vivienda junto a otro sujeto que logró escapar. Tras ser advertidos, ambos intentaron huir, aunque uno de ellos fue reducido por los efectivos.

Durante el procedimiento se logró recuperar varios elementos sustraídos del domicilio, entre ellos dos mochilas, un bolso, una plancha, dos pares de zapatillas, secadores y planchas para el cabello, además de dinero en efectivo.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos recuperados.