Dieciséis personas detenidas y nueve motos secuestradas en múltiples allanamientos

En el marco de una serie de allanamientos y operativos simultáneos llevados adelante en el sur de la provincia, la Policía de Córdoba detuvo a dieciséis personas, entre ellas dos menores de edad, y secuestró nueve motocicletas, un arma de fuego, armas blancas, motopartes, celulares y una picana eléctrica, entre otros elementos vinculados a causas por robo calificado, hurto y lesiones leves calificadas.

Los procedimientos se realizaron de manera coordinada en las localidades de Río Cuarto, Jovita, Villa Nueva, Monte Maíz, Oncativo, Alta Gracia, Pilar, La Carlota, Villa María, Monte Buey, Tosquita y Calamuchita, bajo la supervisión de las unidades judiciales correspondientes.

Fuentes policiales precisaron que una de las motocicletas contaba con pedido de secuestro vigente, y que las actuaciones fueron remitidas a la Justicia provincial, que dispuso la continuidad de las investigaciones para determinar las conexiones entre los distintos hechos.

Los operativos forman parte del plan de seguridad provincial que busca desarticular redes delictivas y recuperar bienes sustraídos en diferentes jurisdicciones del territorio cordobés.