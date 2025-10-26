Intentó robar en un comercio de Carlos Paz y lo dejaron encerrado

Un hombre de alrededor de 45 años fue detenido esta mañana tras cometer un ilícito en el centro de Villa Carlos Paz. Según pudo conocer EL DIARIO, el sujeto fue sorprendido cuando intentaba robar botellas de un comercio ubicado sobre la Avenida Libertad y terminó en la comisaría.

Las empleadas del local reaccionaron rápidamente, activaron la alarma y lo dejaron encerrado hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes procedieron al control del sospechoso.

Las trabajadoras del negocio relataron que el hombre se excusó diciendo que «robaba por necesidad», pero dieron a conocer que únicamente había agarrado una botella de vino.

Minutos después, el personal del escuadrón motorizado logró su aprehensión y el ladrón quedó a disposición de la justicia.