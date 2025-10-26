La FPA allanó una vivienda en Unquillo y secuestró plantas y semillas de cannabis

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, realizaron un allanamiento en la ciudad de Unquillo que culminó con el secuestro de estupefacientes y materiales empleados para el cultivo y procesamiento de cannabis.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Brete esquina El Jardín, donde el personal especializado incautó plantas y semillas de cannabis sativa, una lámpara ultravioleta, una máquina selladora, tres ventiladores, dos rollos de nylon, sesenta lámparas de 400 watts y una caja con algodón utilizada para germinación.

Según se informó, este operativo guarda relación con un allanamiento realizado en septiembre por la Policía de Córdoba, en el cual se habían secuestrado más plantas, marihuana, semillas, balanzas y dinero, además de detener a dos hombres (41 y 34 años) y dos mujeres (48 y 27 años) vinculados a la misma causa.

La acción fue supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el secuestro de los elementos hallados y la remisión de las actuaciones a sede judicial.