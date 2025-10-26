La Patrulla Rural detuvo a un hombre por cazar aves silvestres en Río Primero

Esta mañana, efectivos del Destacamento Chalacea de la Patrulla Rural Norte realizaron un operativo de control en la zona rural de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero, donde procedieron al control de una Pick-Up Ford Ranger conducida por un hombre de 46 años, oriundo de esa localidad.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el conductor trasladaba en el asiento trasero cuatro tramperos de red, tres reinas moras, un vira vira y una jaula de madera, todos elementos utilizados para la captura y transporte ilegal de fauna silvestre.

Ante la infracción, se procedió al secuestro del vehículo, las trampas y las aves, además de la aprehensión del hombre, quien fue trasladado junto a los elementos incautados a la Comisaría de Villa Santa Rosa, quedando a disposición de la Fiscalía de Turno.