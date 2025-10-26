Tenía prohibido acercarse a su ex pareja y fue detenido en Mina Clavero

Incumplió una medida judicial en Mina Clavero
Tenía prohibido acercarse a su ex pareja y fue detenido en Mina ClaveroLa Patrulla Preventiva detuvo a un hombre de 44 años que había quebrantado una medida cautelar que le impedía comunicarse con su ex pareja.
Un hombre de 44 años fue aprehendido esta mañana en Mina Clavero luego de haber violado una medida cautelar que le prohibía mantener contacto o acercarse a su ex pareja.
El hecho ocurrió cerca de las 09:40, cuando efectivos de la Patrulla Preventiva detectaron la presencia del hombre en inmediaciones del domicilio de la mujer. Tras comprobar la existencia de una restricción vigente, procedieron a su aprehensión.
El involucrado, oriundo de la localidad, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.
Fuentes policiales señalaron que la medida de restricción había sido impuesta en el marco de una causa judicial previa, y su incumplimiento motivó la intervención inmediata del personal de seguridad.
El procedimiento se realizó sin incidentes y forma parte del trabajo preventivo que lleva adelante la fuerza en casos de violencia familiar y de género en el valle de Traslasierra.