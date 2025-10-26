Tenía prohibido acercarse a su ex pareja y fue detenido en Mina Clavero

Un hombre de 44 años fue aprehendido esta mañana en Mina Clavero luego de haber violado una medida cautelar que le prohibía mantener contacto o acercarse a su ex pareja.

El hecho ocurrió cerca de las 09:40, cuando efectivos de la Patrulla Preventiva detectaron la presencia del hombre en inmediaciones del domicilio de la mujer. Tras comprobar la existencia de una restricción vigente, procedieron a su aprehensión.

El involucrado, oriundo de la localidad, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

Fuentes policiales señalaron que la medida de restricción había sido impuesta en el marco de una causa judicial previa, y su incumplimiento motivó la intervención inmediata del personal de seguridad.

El procedimiento se realizó sin incidentes y forma parte del trabajo preventivo que lleva adelante la fuerza en casos de violencia familiar y de género en el valle de Traslasierra.