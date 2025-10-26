Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos cinco muertes

Al menos cinco personas murieron como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento cinco muertes y varios heridos de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera.

Desde el medio Misiones Online detallaron que entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

Ante este escenario, donde el operativo se centra sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.