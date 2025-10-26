Tres hombres fueron detenidos con cocaína durante un control en Córdoba

Control policial en barrio Panamericano
Tres hombres fueron detenidos con cocaína durante un control en CórdobaLa Policía secuestró más de 15 envoltorios de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, dos celulares y el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.
Tres hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de Córdoba en el marco de un control preventivo realizado en barrio Panamericano, donde se hallaron estupefacientes y diversos elementos de interés para la investigación.
Durante la requisa, los uniformados secuestraron más de 15 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de una suma de dinero, dos teléfonos celulares y el automóvil en el que se movilizaban los detenidos.
Los tres sospechosos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la droga incautada.