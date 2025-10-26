Una camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En horas de la noche del sábado, personal del Escuadrón Motorizado Enduro de la Departamental Punilla encontró en Villa Carlos Paz una camioneta que había sido robada en la Provincia de Buenos Aires. El vehículo se encontraba abandonado sobre la intersección de avenida Libertad y calle Saavedra, sin ocupantes al momento del operativo.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta —una Ford Ranger de color rojo— presentaba irregularidades en su dominio y en la numeración del chasis, los cuales mostraban signos de adulteración. Tras el control preventivo y la verificación correspondiente, se dio intervención a la Brigada de Investigaciones.

Los investigadores confirmaron que el vehículo había sido denunciado como robado el pasado 8 de octubre de 2025 en la localidad de Monte Grande, en la Provincia de Buenos Aires.

La camioneta fue secuestrada y puesta a disposición de la Fiscalía interviniente. Por el momento, no se registraron detenidos y se continúan las actuaciones para determinar quién la trasladó hasta Villa Carlos Paz y en qué circunstancias fue abandonada.