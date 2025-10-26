Una joven gravemente herida en un choque cerca del Dique San Roque

Un choque entre dos motos se registró esta tarde sobre la Ruta E-73, entre la Autovía de Punilla y el paredón del Dique San Roque, y dejó el saldo de una mujer gravemente herida.

Por causas a establecer, se produjo una colisión entre una Motomel 150cc (en la que se conducían un joven de 26 años y una mujer de 25 años) y una Kawasaki 650 cc (conducida por un hombre de 58 años).

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y se diagnosticó a la mujer con politraumatismos y una posible fractura de su miembro inferior izquierdo. Inmediatamente, se dispuso su traslado en ambulancia hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

Se procedió además al secuestro de los rodados y tomó intervención la justicia.