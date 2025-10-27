Accidente en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban hacia Buenos Aires

Un micro que trasladaba simpatizantes del club Flamengo volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Los hinchas se dirigían rumbo a Buenos Aires para alentar a su equipo en el partido frente a Racing Club.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Federal de Carreteras, el siniestro dejó un saldo de 16 personas heridas, tres de ellas en estado grave. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El colectivo formaba parte de una caravana compuesta por cinco micros que habían partido desde Río de Janeiro con destino a la capital argentina, donde este miércoles a las 21:30 se disputará el encuentro de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Tras el vuelco, equipos de rescate del Centro de Control Operacional, junto con bomberos y efectivos de la Policía Federal de Carreteras, trabajaron en la zona para asistir a los heridos y despejar la ruta.