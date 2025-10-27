Alerta: Preocupación en Carlos Paz por la desaparición de una mujer

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, por directivas de la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, solicitó la colaboración de la comunidad para difundir la búsqueda de Paola Estefanía Arsinega Gutiérrez, quien se encuentra desaparecida desde el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas.

Según informaron, Paola mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, cabello teñido de rubio con flequillo colorado y ojos negros. Al momento de ser vista por última vez, vestía pantalón de jean azul, campera de jean azul claro y zapatillas negras.

Las actuaciones se instruyen con intervención del Magistrado Interviniente, y toda información útil puede aportarse de manera inmediata a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz o a la dependencia policial más cercana.