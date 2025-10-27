Alivio: Hallaron a la joven desaparecida en Villa Carlos Paz

Justicia
Alivio: Hallaron a la joven desaparecida en Villa Carlos PazLa Unidad Judicial confirmó que la mujer, cuya desaparición había sido denunciada el viernes, fue localizada en buen estado de salud. Se dio aviso a la Fiscalía interviniente y se cerró el operativo de búsqueda.
La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que Paola Estefanía Arsinega Gutiérrez (33), quien era buscada desde el pasado viernes 24 de octubre, fue hallada sana y salva.
La joven, cuya desaparición había motivado un pedido de colaboración pública, fue localizada en buen estado de salud, según confirmaron fuentes judiciales.
Tras su hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, que dispuso el cierre del operativo de búsqueda y las actuaciones de rigor.
El caso había generado preocupación en la comunidad, luego de que la Unidad Judicial difundiera su imagen y descripción para facilitar la localización.