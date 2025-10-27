Justicia

Alivio: Hallaron a la joven desaparecida en Villa Carlos Paz

La Unidad Judicial confirmó que la mujer, cuya desaparición había sido denunciada el viernes, fue localizada en buen estado de salud. Se dio aviso a la Fiscalía interviniente y se cerró el operativo de búsqueda.
Sucesos
lunes, 27 de octubre de 2025 · 19:56

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que Paola Estefanía Arsinega Gutiérrez (33), quien era buscada desde el pasado viernes 24 de octubre, fue hallada sana y salva.

La joven, cuya desaparición había motivado un pedido de colaboración pública, fue localizada en buen estado de salud, según confirmaron fuentes judiciales.

Tras su hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno, que dispuso el cierre del operativo de búsqueda y las actuaciones de rigor.

El caso había generado preocupación en la comunidad, luego de que la Unidad Judicial difundiera su imagen y descripción para facilitar la localización.

