Choque entre un vehículo y una camioneta en el ingreso a Carlos Paz

Un choque se produjo esta mañana sobre la Avenida Bach de Costa Azul, a la altura del ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz. El siniestro se produjo alrededor de las 11 horas y tuvo como protagonistas a una Volkswagen Amarok y un Fiat Idea.

En la camioneta, se trasladaba un hombre de 53 años que fue embestido por la conductora del vehículo, una joven de 20 años. Se desconoce la dinámica del accidente, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

En el lugar, tomó intervención el personal policial y el servicio de emergencias.