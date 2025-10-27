Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023 y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comenzará este martes en Chaco, donde estarán sentados en el banquillos de los acusados Emerenciano Sena, Marcelo Acuña y César Sena.

El hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, ambos con ligaduras políticas, por ser partícipes primarios.

Los otros cuatro implicados, identificados como Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, llegan al proceso señalados por el supuesto encubrimiento del crimen.

El Poder Judicial de la provincia fijó el inicio del juicio para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7:00.

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, discal de Investigación Nº4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

La desaparición

El 2 de junio de 2023, Cecilia concurrió hasta la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo, donde una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida.

Aunque el cuerpo de la joven todavía no fue hallado, los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Durante la pesquisa se hallaron diversos elementos de importancia como, por ejemplo, el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que, tras el análisis, se comprobó que pertenecen a Cecilia.

A su vez, otro de los puntos influyentes de la causa es que se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio.

Aun así, luego de las pericias se determinó que la firma de separación por parte de la víctima era falsa.

Se supo que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, por lo que creen que todo el plan estuvo ligado a deshacerse de ella.

Este caso generó una ruptura política sin precedentes en Chaco debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y ligados a Jorge Capitanich, quien por ese entonces gobernaba la provincia.