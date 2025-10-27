Dos heridos tras una violenta pelea a cuchillazos en una pensión de La Plata

Una violenta pelea a cuchillazos se produjo este lunes en una pensión de La Plata y como saldo dos hombres resultaron heridos.

Fuentes policiales informaron a Noticias Argentinas que el hecho se produjo en calle 8 entre 39 y 40, donde los dos involucrados resultaron con cortes en el rostro tras agredirse mutuamente con un arma blanca.

Los dos hombres fueron identificados como Alejandro Manuel Müller, de 47 años, y Mauricio de Jesús Hollman Jaramillo, de 48 años, de nacionalidad colombiana, también changarín, ambos con domicilio en el mismo lugar donde se originó la pelea.

Según informaron fuentes policiales, los oficiales del Comando de Patrullas fueron alertados por un llamado al 911, les alertaron sobre una confrontación en la pensión.

Al llegar al lugar, ingresaron por un pasillo interno y escucharon gritos provenientes del primer piso.

Al subir, observaron manchas de sangre en el piso y las paredes, y encontraron a los dos hombres discutiendo y presentando cortes profundos en el rostro.

De inmediato, ambos fueron demorados y les incautaron una cuchilla de carnicero con mango negro, hallada a pocos metros del lugar de la pelea.

En el lugar se hicieron presentes móviles de Defensa Civil y del SAME, trasladaron a Müller al Hospital San Martín y a Hollman Jaramillo al Hospital Romero para su atención médica.

Fuentes del caso indicaron que se solicitó la presencia del médico de Policía para realizar los informes periciales y constatar las lesiones.

Las víctimas no corren riesgo de vida, y la causa fue caratulada como “Lesiones recíprocas”, con intervención de la UFI número 7, a cargo de Virginia Bravo, del Departamento Judicial La Plata.