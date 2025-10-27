El fiscal pedirá prisión preventiva para Laurta: podría ir a juicio abreviado

La fuerza de la prueba llevará al fiscal de Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, a solicitar la prisión preventiva para el acusado, quien permanecerá en la cárcel de Cruz del Eje.

El fiscal considera que las pruebas son tan contundentes que podría ofrecerse un juicio abreviado al detenido. Esto implica la posibilidad de admitir los hechos y evitar un juicio más largo y costoso con jurados populares.

La abogada defensora oficial, Alfonsina Muniz, debe decidir sobre esta opción en los próximos días. También se admitió como querellante a la abogada que representa a Laura, hermana de una de las víctimas, y se espera una pronta resolución sobre la situación del niño.

En cuanto a Pablo Laurta, se confirma que permanecerá en Córdoba y no será trasladado a Entre Ríos, donde también enfrenta cargos por otro homicidio. Esto significa que cualquier condena se cumplirá en Córdoba.

El fiscal aclara que optar por un juicio abreviado no atenuará la pena, que puede ser prisión perpetua en ambos casos.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas por impactos de bala en la cabeza, sin forcejeo previo.