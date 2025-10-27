Fuerte accidente entre un auto y una moto en Calamuchita

Un accidente vial ocurrido este domingo alrededor de las 18:20 en la Ruta Provincial N° 5, a la altura de Villa Ciudad Parque Los Reartes, departamento Calamuchita, dejó como saldo un motociclista herido.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 64 cuando un automóvil Renault Clio y una motocicleta Motomel Keller 110cc impactaron de manera frontal. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por personal de emergencias de Villa General Belgrano, que lo trasladó al Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios de Los Reartes y personal de Policía Caminera, quienes realizaron tareas de asistencia, control vehicular y despeje de la calzada. Tras los procedimientos, la vía fue habilitada nuevamente al tránsito.