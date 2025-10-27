Grave accidente en el centro de Carlos Paz: un motociclista sufrió una fractura expuesta

Un joven motociclista resultó con una grave lesión en una pierna luego de un accidente ocurrido esta tarde en la esquina de avenida Roma y Roca, en el Centro Viejo de Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a una motocicleta Okinoi 250cc conducida por un hombre de 27 años y un automóvil Ford Falcon al mando de un hombre de 77. Por motivos que se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en la intersección, provocando la caída del motociclista.

Al lugar acudió un servicio de emergencias que diagnosticó al conductor del rodado menor con una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para su atención.

Las causas del accidente son materia de investigación.