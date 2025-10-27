Iba manejando en zig zag y casi provoca una tragedia en el Dique Los Molinos

El peligroso accionar de un automovilista quedó registrado en una serie de videos grabados sobre la Ruta 5, a la altura del Dique Los Molinos. En las imágenes, puede verse al conductor que circulaba a bordo de un vehículo Fiat Siena, se cruzó varias veces de carril y casi provoca una tragedia cuando manejaba en zig zag.

El hecho se registró el último sábado en horas de la tarde y transitó varios tramos en contramano.

Un motociclista que transitaba desde Villa Carlos Paz hacia el Valle de Calamuchita grabó una secuencia en las inmediaciones del embalse, cuando el vehículo casi impacta frontalmente contra tres motos.

El testigo de la acción habló con El Doce y reveló que alertó de lo sucedido al personal de la Policía Caminera que se encontraba apostada en Rumipal. Se iniciaron una serie de actuaciones para tratar de identifica al imprudente conductor.