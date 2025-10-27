Madre, hija y cuñado detenidos por venta de drogas en Córdoba

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, equipos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos y detuvieron a tres personas —una mujer, su hija menor de edad y su cuñado— acusados de comercializar estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas sobre calles San Jerónimo al 6000, Luis Burela al 1000 y José Aycardoz al 1240, en barrio Miralta.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron varios envoltorios de cocaína y marihuana, una planta de cannabis sativa, dinero en efectivo y elementos vinculados a la actividad ilegal.

Fuentes de la investigación señalaron que la principal sospechosa es hija de un reconocido ex narcotraficante de Córdoba, lo que habría motivado un seguimiento particular por parte de los investigadores.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, dispuso el secuestro de los elementos y el traslado de los detenidos a sede judicial.