Perdió el control del auto y se estrelló contra un comercio, ocurrió en Córdoba

Un hombre perdió el control del auto que conducía y se estrelló contra las rejas de un comercio, en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

A causa del impacto, el conductor sufrió un traumatismo de cráneo leve.

El siniestro se registró en la calle Mauricio Yadarola al 1079, donde -por causas a establecer- un vehículo Chevrolet Agile se salió de la calle y terminó estampado contra un local.

Un servicio de emergencias asistió al automovilista, aunque no fue necesario su traslado.