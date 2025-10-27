Policías salvaron la vida de una bebé de cuatro días con maniobras de Heimlich

Momentos de desesperación se vivieron en la madrugada de este lunes en San Francisco, cuando una bebé de solo cuatro días de vida sufrió una broncoaspiración en su vivienda de avenida La Universidad, barrio Magdalena.

A las 00:20 horas, una mujer de 26 años llamó al 911 para pedir ayuda urgente: su hija se estaba ahogando y no reaccionaba. Mientras el operador de turno le indicaba los pasos para realizar maniobras de emergencia, un móvil policial se dirigió a toda velocidad hacia el lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron a la bebé con coloración morada y signos de obstrucción respiratoria. Sin perder tiempo, iniciaron maniobras de RCP dentro del móvil policial, logrando reanimarla hasta que comenzó a llorar.

La recién nacida fue trasladada de inmediato al Hospital Iturraspe, donde quedó internada en el área de neonatología, en buen estado de salud.

La intervención fue posible gracias a la rápida coordinación entre el personal policial, el operador del 911 y los servicios de emergencia, una acción que marcó la diferencia en cuestión de segundos.