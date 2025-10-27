Que no falte el pucho: Robaron más de 100 etiquetas de cigarrillos en Villa Allende

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en la ciudad de Villa Allende, en el marco de un operativo policial donde se lograron recuperar más de cien etiquetas de cigarrillos que habían sido sustraídas de un comercio. Los sujetos habían dañado la vidriera del local, ubicado en el barrio Pan de Azúcar, y tenían un su poder un cuchillo y dinero en efectivo.

Los interceptaron en la esquina de calle Alto Perú y Avenida Padre Luchesse del barrio Antigua Estancia.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de una mochila, un cuchillo, dinero y más de 100 etiquetas de cigarrillos.

Los aprehendidos y los elementos fueron trasladados y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.