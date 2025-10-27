Recuperaron una motocicleta robada tras una alerta vecinal en La Falda

La Guardia Local de Prevención y Convivencia de La Falda informó que este domingo por la noche, a las 21:35, se logró recuperar una motocicleta robada gracias a la intervención conjunta del programa Ojos en Alerta y la Policía de Córdoba.

El hecho comenzó cuando el sistema Ojos en Alerta recibió una denuncia vecinal sobre un hombre que arrastraba una motocicleta a la par por calle 9 de Julio en actitud sospechosa. De inmediato, móviles de la Guardia Local y de la Policía se desplazaron al sector e iniciaron un rastrillaje preventivo.

Pocos minutos después, los agentes encontraron sobre calle Bahía Blanca un motovehículo abandonado en la vía pública, con presencia de vecinos que habían presenciado la escena. Uno de ellos relató que el sospechoso, al ser increpado, arrojó la motocicleta al suelo, se quitó parte de su ropa y escapó corriendo, perdiéndose entre las calles cercanas.

Instantes más tarde, un hombre se presentó en el lugar acreditando ser el propietario del vehículo y exhibió la documentación correspondiente. Según relató, había dejado su moto estacionada en la vía pública y, al notar su ausencia, salió a buscarla encontrándose con el personal actuante.

El motovehículo recuperado, una KTM Duke 200, no presentaba daños visibles y fue restituido a su dueño bajo acta formal.

Aunque no se logró identificar al responsable del hecho, continúan las tareas investigativas a cargo del personal policial.