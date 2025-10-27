Robó un TV de un hotel de Carlos Paz, huyó y lo detuvieron a pocas cuadras

Durante la tarde de este lunes, personal del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz logró la detención de un hombre de 45 años y el recupero de un televisor robado, tras un operativo realizado en la intersección de San Martín y Belgrano, en pleno barrio Centro.

Mientras realizaban un patrullaje preventivo, los efectivos fueron alertados por un empleado de un hotel cercano, quien denunció que una persona había sustraído un televisor de 22 pulgadas y se había dado a la fuga.

Con los datos aportados y la coordinación del Centro de Monitoreo de Cámaras, se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar al sospechoso pocos minutos después, cuando aún transportaba el televisor sustraído.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición del Magistrado Interviniente, mientras que el elemento fue recuperado y restituido a su propietario.