Tragedia en Misiones: confirmaron que el conductor del auto tenía alcohol en sangre

Una pericia toxicológica reveló un dato clave sobre el accidente que conmocionó a Misiones: Rafael Gonzalo Ortiz, el conductor del auto que impactó contra un colectivo y causó nueve muertes, manejaba bajo los efectos del alcohol.

El informe oficial determinó que Ortiz, de 34 años, presentaba una alta concentración de alcohol en sangre al momento del siniestro. Este resultado refuerza la hipótesis de que su estado de ebriedad fue un factor determinante en la tragedia que también dejó a decenas de personas heridas.

En contraste, los análisis realizados al chofer del micro, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), ambos pertenecientes a la empresa Sol del Norte, dieron resultado negativo en alcoholemia.

En las últimas horas, se conoció además un audio escalofriante que Ortiz habría enviado minutos antes del choque. En el mensaje, el conductor reconoce la velocidad a la que circulaba: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se lo escucha decir. El teléfono celular ya fue entregado a la Justicia y será analizado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

Entre las víctimas fatales, al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), una pérdida que generó una profunda consternación en el ámbito académico y en toda la provincia.