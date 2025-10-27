Un herido tras un choque entre un auto y una moto en Villa del Río

Un hombre resultó herido en un choque entre un auto y una moto que se registró esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El siniestro se produjo alrededor de las 13 horas en la intersección de las calles Alemania e India del barrio Villa del Río.

Por causas que buscan determinarse, un vehículo Chevrolet Corsa (conducido por un hombre de 50 años) impactó contra una motocicleta Brava 125cc (donde se trasladaba un hombre de 52 años)

En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias y se dispuso el traslado del ocupante del rodado menor hasta el Hospital Sayago para una mejor atención médica.