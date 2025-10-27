Un hombre atacó a balazos una academia de danzas en Córdoba

Un salvaje ataque se registró el viernes pasado en una academia de baile de la ciudad de Córdoba. Un hombre armado se presentó frente al establecimiento ubicado en en la esquina de 9 de Julio y Sagrada Familia y abrió fuego sin media palabra. El hecho se produjo en el momento en que había diez personas dentro del lugar, entre ellas una niña de 12 años.

Los disparos impactaron contra las paredes del estudio de danza y no hubo heridos de milagro.

Una de las propietarias del lugar, Pamela, dialogó con El Doce y contó: «Vivimos en este barrio hace 20 años y jamás tuvimos problemas. No quisieron robar, tiraron a matar a alguien. Los tiros pasaron por la cara de las personas y pegaron en la pared».

«Nadie entendía nada. Mi hermana no encontraba a los alumnos, yo llegué y todos corrían. Fue desesperante»; añadió.

El ataque es investigado por la justicia y no se descarta que el agresor haya tratado de herir a alguien en particular.