Un hombre fue detenido en una estación de servicio de Alberdi

Un hombre fue detenido en una estación de servicio de Córdoba tras haber manipulado una manguera de combustible de uno de los surtidores. El hecho ocurrió esta madrugada en un establecimiento ubicado en Avenida Colón y Chubut de barrio Alberdi.

El individuo fue reducido por un vecino que advirtió la situación y logró retenerlo hasta el arribo del personal policial quien inmediatamente lo trasladó a disposición de la Justicia.

Afortunadamente, no se registraron daños materiales ni faltantes en el establecimiento.