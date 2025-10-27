Un naranjita amenazaba con dañar los vehículos si no le pagaban

Un naranjita quedó detenido tras amenazar con dañar vehículos estacionados en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Tras un procedimiento realizado en Intendente Ramón Mestre esquina La Tablada, el personal policial detuvo a un cuidacoches de 38 años que se habría encontrado alcoholizado y amedrentaba a los automovilistas para que le pagaran.

El aprehendido fue trasladado hacia la sede policial y se le secuestró además un chaleco refractario.