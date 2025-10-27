Una mujer y sus acompañantes salieron ilesos tras un vuelco en Anisacate

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes en el kilómetro 34 de la ruta 5, a la altura de Anisacate, cuando un vehículo Volkswagen Gol perdió el control y terminó volcando sobre la colectora.

Por causas que aún no fueron determinadas, la conductora —una mujer de 29 años— despistó mientras circulaba acompañada por dos personas. Tras el siniestro, los ocupantes fueron asistidos en el lugar y manifestaron encontrarse en buen estado de salud, sin lesiones visibles.

El vehículo sufrió daños materiales, y personal policial junto a los servicios de emergencia trabajaron en la zona para garantizar la seguridad vial y restablecer la circulación normal sobre la ruta.