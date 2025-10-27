Volvió a su hogar el bebé intoxicado con fentanilo contaminado

Ciudad de Córdoba
Volvió a su hogar el bebé intoxicado con fentanilo contaminadoLibró una dura batalla por su vida tras haber contraído bacterias y hasta un virus gingival.
El bebé cordobés intoxicado con fentanilo contaminado recibió el alta médica y continuará su recuperación en su casa. Giovanni estuvo internado durante casi seis meses luego de haber sido diagnosticado con una grave infección originada por la droga adulterada, caso que derivó en la muerte de casi setenta personas en la Argentina.
El pequeño había nacido por cesárea con dificultades respiratorias, lo que provocó que fuera intubado y sedado con fentanilo. A partir de ese momento, libró una dura batalla por su vida y contrajo más de diez bacterias y hasta un virus gingival.
Su mamá, Sol Basualdo, dialogó con El Doce y dijo: «Agradecimos porque está con nosotros, disfrutándolo y cuidándolo. Estamos muy felices». «No tiene secuelas, pero está muy bajo de peso. Tendría que pesar el doble. Estamos con fonoaudiología, neurokinesiología y kinesiólogo, al estar tanto tiempo acostado no se sienta y no tiene fuerza en el cuerpo»; agregó.
Por lo pronto, el bebé permanecerá en su hogar con oxígeno y asistencia médica domiciliaria.