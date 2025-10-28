Accidente en Almafuerte: una moto y un auto chocaron en el kilómetro 711

Choque en la ex Ruta 36, en jurisdicción de Almafuerte
Accidente en Almafuerte: una moto y un auto chocaron en el kilómetro 711El siniestro ocurrió este lunes por la tarde en el kilómetro 711 de la ex Ruta Nacional 36. El conductor de la moto fue trasladado al hospital local con una posible fractura en el brazo derecho.
Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 19:45 en la ex Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 711, en jurisdicción de Almafuerte, y dejó como saldo un motociclista lesionado.
De acuerdo con lo informado por la División Calamuchita de la Policía Caminera, el hecho involucró a un automóvil y una motocicleta, que protagonizaron un choque lateral cuando circulaban por la traza provincial.
A raíz del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y fue trasladado al hospital local con una posible fractura en el brazo derecho.
Durante las tareas de relevamiento y asistencia, la vía permaneció parcialmente cortada, con desvíos provisorios por las banquinas hasta la normalización del tránsito.