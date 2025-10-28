Accidente en Almafuerte: una moto y un auto chocaron en el kilómetro 711

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 19:45 en la ex Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 711, en jurisdicción de Almafuerte, y dejó como saldo un motociclista lesionado.

De acuerdo con lo informado por la División Calamuchita de la Policía Caminera, el hecho involucró a un automóvil y una motocicleta, que protagonizaron un choque lateral cuando circulaban por la traza provincial.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y fue trasladado al hospital local con una posible fractura en el brazo derecho.

Durante las tareas de relevamiento y asistencia, la vía permaneció parcialmente cortada, con desvíos provisorios por las banquinas hasta la normalización del tránsito.