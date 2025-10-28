Bomberos rescataron a un cerdo que cayó a un pozo de más de cuatro metros

Bomberos voluntarios de Las Varillas realizaron en la tarde de ayer un particular operativo de rescate, luego de que un cerdo cayera a un pozo de más de cuatro metros de profundidad en una vivienda ubicada sobre calle Aconcagua.

Con el apoyo de maquinaria pesada de la firma Masías Cereales, los servidores públicos trabajaron durante varios minutos hasta lograr sacar al animal, que se encontraba inmovilizado y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

En el procedimiento intervino una dotación integrada por cinco efectivos a cargo del suboficial Gabriel Bertola, quienes lograron completar la maniobra sin inconvenientes y devolver al animal a salvo a su propietario.