Bullrich: “Sin seguridad no hay libertad”, el Gobierno defiende su política contra el delito
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó en la Cámara de Diputados la política instrumentada por el Gobierno para combatir el delito, ya que “sin seguridad no hay libertad” y señaló que el crimen organizado “esta en retroceso”.
Bullrich expresó sus conceptos en el primer tramo de su disertación en la comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre los recursos que tendrá esa área en 2026.
Al ingresar a la reunión-que preside Bertie Benegas Lynch- Bullrich fue recibida con aplausos de los diputados libertarios, radicales, y del PRO, ante el silencio de los peronistas.
"El que las hace las paga no es un lema de campaña sino es la política del Gobierno", destacó Patricia Bullrich.