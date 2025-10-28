Carlos Paz y La Falda sintieron un temblor con epicentro en las sierras

Un sismo de baja magnitud se registró este lunes por la tarde en la provincia de Córdoba, con epicentro a 24 kilómetros al oeste de La Falda, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 17:26 horas, tuvo una magnitud de 2.4 en la escala de Richter y una profundidad de 12 kilómetros. De acuerdo con el organismo, el temblor fue percibido con intensidad II a III en la escala Mercalli Modificada, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

Vecinos de Villa Carlos Paz, Santa María de Punilla, La Calera y La Falda reportaron haber sentido una leve vibración, aunque no se registraron daños ni incidentes derivados del evento.

El fenómeno se produce en el marco de la actividad sísmica habitual de baja intensidad que caracteriza a la región serrana de Córdoba, ubicada en una zona de antiguas fallas geológicas donde ocasionalmente se perciben movimientos leves.