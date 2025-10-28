Caso Lowrdez: el juez Slupski rechazó el pedido de excarcelación de García Gómez

El juez Diego Slupski, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, rechazó la excarcelación solicitada por Leandro García Gómez, el empresario que se encuentra detenido por el secuestro de Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, integrante de Bandana.

La decisión del magistrado, la cual fue confirmada a la agencia Noticias Argentinas, sigue por el mismo camino que la fiscal Silvana Russi, quien se había opuesto a la solicitud del empresario ante el poder de influencia que ejerce sobre la víctima.

Slupski subrayó en el escrito que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sumado a que consideró negativamente que dos veces haya negado que la artista estaba en su departamento.

"Respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados", destacó.

Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica indicó que Lowrdez se encuentra bajo una relación de manipulación y control emocional, lo que la lleva a proteger a su agresor.

Esto se debe a que la cantante reiteró que no fue lesionada y que permaneció con su pareja “por voluntad propia” durante varios días.