Cayó un vendedor de cocaína que solo atendía a "conocidos" en Córdoba

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un operativo en barrio Villa Urquiza de la ciudad de Córdoba, donde se logró desarticular un punto de venta de drogas y detener a un hombre mayor de edad.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Montes de Oca al 3100, tras una serie de tareas investigativas que permitieron confirmar la actividad ilícita.

Durante el allanamiento, los efectivos —con apoyo de los canes detectores K-9— secuestraron 130 dosis de cocaína, $197.000 en efectivo, tres cartuchos calibre .22, una motocicleta y diversos elementos relacionados a la venta de estupefacientes.

Según las pesquisas, el detenido realizaba las operaciones dentro de su domicilio y solo atendía a compradores de confianza, con el fin de evitar ser detectado.

Intervino la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que dispuso el traslado del detenido y el secuestro de las evidencias a sede judicial.