Detuvieron al presunto autor de un homicidio en Río Cuarto

Río Cuarto. Un joven de 22 años fue detenido hoy acusado de ser el presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el pasado 11 de octubre en el barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto.

El crimen tuvo como víctima a un hombre de 25 años, quien perdió la vida en aquella jornada como consecuencia de los disparos recibidos durante un violento episodio.

Tras una serie de tareas investigativas, personal del Departamento de Investigaciones logró la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a sede policial.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno 1°, a cargo del Dr. Pablo Javega, que continúa con las actuaciones correspondientes.